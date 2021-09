Tolle Spende fÃ¼r Kulturhof VelbrÃ¼ck

CustomThesis.org is one of the best online Cheap Custom Essays writing service. We offers best writing service to the world wide students. We offers best writing service to the world wide students. support@customthesis.org Wer wüsste besser als Thomas Schuch was es heißt, wenn das eigene Theater plötzlich von Wassermassen zerstört wird? Hautnah erlebten er und Manfred Breschke mit, wie ihre erst 1998 eröffnete Bühne - ihr beruflicher Lebensmittelpunkt - 2002 in den Fluten der Weißeritz versank.

Deshalb initiierten Thomas Schuch und sein heutiger beruflicher Partner Michael Winkler am 11. September im "FriedirchstaTTpalast" (ehemals Kabarett Breschke & Schuch) eine Benefizveranstaltung, deren Einnahmen den Flutopfern in Nordrhein-Westfalen zugute kamen. "Zwar konnten wir durch bestehende Coronaeinschränkungen insgesamt nur 80 Zuschauer begrüßen, aber dennoch war es ein großes Ereignis, dank der vielen Künstler, die ein phantastisches Programm geboten haben", lobt Thomas Schuch.

Mit dabei abei waren Opernsängerin der Semperoper Professor Christiane Hosfeld, die weltberühmte Sopranistin Nadja Michael, die Sängerin und Songwriterin Lena Hauptmann, Schauspielerin Julia Schmidt, Pianistin Silke Krause, Schlagzeuger Andre Schubert, Bassist Roger Goldberg, Kabarettist Jörg Lehmann, aber auch die Dresden Bigband sowie per Video Peter Flache, Olaf Schubert, Tom Pauls und als Moderatoren des Abends Andreas Berger vom mdr Sachsen sowie Thomas Schuch.

"Wir danken vor allem auch unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer für seine Videobotschaft, sowie dem Dresdner Oberbürgermeister, der die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hatte."

Der Spendenscheck, auf dem am Ende die Summe von 3350,- Euro stand, kommt dem Kulturhof Velbrück in Weilerswist-Metternich zugute.