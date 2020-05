Tierheim: Einlass nur bei Vermittlungswunsch

Dresden. Ab 11. Mai hat das städtische Tierheim Dresden in Stetzsch (Zum Tierheim 10) wieder zu den normalen Öffnungszeiten für Tier-Interessenten geöffnet. Allerdings können derzeit nur Interessenten die Einrichtung betreten, die ein Tier aus dem Heim holen wollen. Bloße Besuche der Einrichtung sind nicht möglich. Wer in den kommenden Tagen in das Tierheim will, muss sich zuvor telefonisch anmelden unter 0351/4520352 mit Angabe der gewünschten Besuchszeit. Voraussetzung für den Besuch des Tierheims ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie das Desinfizieren der Hände am Eingang. Fundtiere können jederzeit nach telefonischer Absprache ins Tierheim gebracht werden. Das gilt auch für Tiere, die im Tierheim abgegeben werden sollen, zum Beispiel weil sich sein Besitzer nicht mehr darum kümmern kann.