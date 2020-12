Teichi und die Lebkuchenfreunde

We are an in-house Essay About Color catering to businesses and agencies of all sizes. Our expert copywriters will create stunning, fully optimized Die erste Idee schlich sich vor etwa einem Jahr in Teichis Kopf. Ein Weihnachtslied, das wäre mal was. Aber noch war die Zeit der Mafia Mia-Dinnershow, die Vorbereitungen auf das dreitägige Rock'n Roll-Spektakel in Trebsen liefen bereits und vor allem auch auf die große Kreuzfahrtreise, die die Firebirds mit rund 3.000 Gästen im Oktober 2020 antreten wollten.

Dann kam Corona und schmiss alles Pläne über den Haufen. Und so kam es, das Alexander "Teichi" Teich mitten im Hochsommer seinen ersten eigenen Song schrieb - ein Weihnachtslied, das er seinem dreijährigen Sohn Henry widmet, der ebenso wie dessen zehnjährige Schwester an der Entstehung der ersten Akkorde und Textzeilen beteiligt war.

Das Ergebnis - "Danke lieber Weihnachtsmann" - liegt nun vor, als CD und natürlich streambar über Spotify, Apple Music und Amazon. Gleich vier Versionen des Liedes nahm Teichi im Dresdner Studio Fehse auf, darunter die Kinderliedversion und eine Version als Ballade, gesungen von der Dresdner Künstlerin Katja Hofmann. Alle Mitwirkenden, darunter Trompeter Maximilian Fleischhack, Schlagzeuger Samuel Clauß, Violinistin Valeria Bulnova sowie Cellist Matthias Hüber, nennen sich nun "Die Lebkuchenfreunde".

Das Cover der Weihnachts-CD entwarf der Meißner Künstler Kay LEO Leonhardt - natürlich flattern die für LEO typischen spitznasigen Vögel durchs Bild. Auch das extra Ausmalblatt als CD-Beilage stammen aus seiner Feder.

"Danke lieber Weihnachtsmann" gibt's für 11,99 Euro u.a. in der Neustädter Buchhandlung "Büchers Best" (Louisenstraße 37) sowie in drei Filialen des Dresdner Backhaus (Augsburger Str. 4, Canalettostraße 10, Sidonienstraße 5 in Radebeul) und im Onlineshop des Backhaus Dresden GmbH. Dort passt sie wunderbar zum edlen Karton, den Künstler LEO für einen Rosinenstollen kreiert hat, ebenso wie das kleine Heft, im den Bäckermeister und Brotsomeliere Tino Gierig kleine Stollengeschichten aufgeschrieben hat.