Stromwerk mit Industriecharme

Ob Hugo Egon Balder oder Jochen Busse derzeit in der Künstlergarderobe mit goldenem Spiegel und goldenem Schminktisch sitzen? Es bleibt geheim. Die beiden Stars stehen jedenfalls bis 14. November im Stück "Komplexe Väter" auf der neuen Bühne des neuen "Stromwerks". Es könnte aber auch gut sein, dass sich die beiden Stars auch den zweiten großen Raum im Untergeschoss teilen, der vor die Künstler vorgesehen ist.

how to write your dissertation discussion news can you pay someone to write an essay grade 9 essay writing topics Zwei Jahre Umbau, zwei Millionen Investition

Ab 2010 wurde das Gebäude, das heute "Stromwerk" heißt, als Partytempel genutzt. Doch die Zeiten der stampfenden Beats sind längst vorbei und sollen so auch nicht zurückkehren. Denn seit Juni 2019 hat die Drewag/SachsenEnergie rund zwei Millionen ist diesen alten Industriebau gesteckt. So wurde das bisher ungenutzte Untergeschoss ausgebaut und beherbergt jetzt Garderobe, Toiletten (XXL-Bereich für Damen) und besagte Künstlergarderoben. Im gesamten Haus gibt es neue Spinkler-, Lüftungs- Fernwärme- und Brandmeldeanlagen. Der große Saal im Erdgeschoss fasst 641 sitzende oder bis zu 1.400 stehende Zuschauer, je nachdem ob Theater oder Konzert auf dem Programm steht.

Our Dissertation Finder service will support the fun and good times you can get during the college years. It depends on you, and the key to academic success is in your hands. There is no need to ensure all your academic tasks are finished on time with no signs of plagiarism. From this moment you are able to have the time of your life here and now. Lots of priceless memories will stay with you Zwei Betreiber, ein Konzept

Das Juwel, das sich hinter der schlichten Backsteinfassade am Kreuzungspunkt der Könneritz-/Ecke Schweriner Straße verbirgt, hat zwei Betreiber. Zum einen ist das Comödie-Chef Olaf Maatz mit seiner KCE Kraftwerk Mitte Comedy und Event GmbH, zum anderen Event-Experte Mirco Meinel mit seiner First Class Concept GmbH. Die Aufteilung ist klar: Maatz, der neben der Comödie im WTC sehr erfolgreich auch Schloss Übigau bespielt, bringt Theater, Musical, Stand-up Comedy, Sportevents und Partynächte ins Haus. Mirco Meinel bietet hier exkusive Veranstaltungen wie zum Beispiel große Firmenevents, Produktpräsentationen, Tagungen, Kongresse und Galaveranstatungen an. „Schon durch die fünf Eingangstüren lassen sich Besucherströme wunderbar lenken, im Foyer ist Platz für einen Empfang mit Livemusik, und an den Garderoben im Untergeschoss fühlen sich die Gäste einfach nur willkommen“, schwärmt Meinel.