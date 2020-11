Striezelmarkt-Gottesdienst 2020 ganz anders

nursing paper writing service Umi Best College Essay Services civil rights movement paper cover letter in apa 6th edition Wie könnte der traditionelle Gottesdienst zur Eröffnung des Dresdner Striezelmarktes in diesem Jahr aussehen, wo es doch keinen Striezelmarkt gibt? Ausfallen lassen wäre eine Option, aber sicher nicht die beste. Umwidmen dagegen ist eine gute Idee. Und so steht der Striezelmarktgottesdienst am 26. November ab 15 Uhr in der Kreuzkirche Dresden in diesem Jahr unter dem Motto "Denen geben, die draußen richten" und wird zum Ökumenischen Nchtcafé-Gottesdienst.

Der Kreuzchor Dresden wird singen, Superintendent Christian Behr und Dekan Norbert Büchner gestalten Liturgie und Predigt. Beide Pfarrer werden auch das Engagement der Händler und Partner des Striezelmarktes würdigen, die in den Gottesdienst eingeladen sind. Nach Ende der Veranstaltung gegen 16 Uhr wird das Dresdner Stollenmädchen Johanna Meitzner vor dem Haupteingang der Kreuzkirche ihr mit Dresdner Christstollen gefülltes Auto entladen und diese den Nachtcafés als Spende übergeben.

Andreas Wippler, stellv. Vorstandsvorsitzender des Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V., sagt: „Das Engagement der Landeshauptstadt Dresden unterstützen wir Dresdner Stollenbäcker gern. Die Vorweihnachtszeit ist in diesem Jahr für viele von uns mit Einschränkungen verbunden. Zugleich sollten wir alle umso mehr den Blick auf die Menschen richten, die jetzt Not leiden. Manchmal genügt dafür schon eine kleine Geste. Unsere ist es, mit dem Dresdner Christstollen eine Freude zu bereiten.“

Die Veranstaltung kann unter verschiedenen Links als Livestream angeschaut werden:

www.striezelmarkt.dresden.de

www.dresden.de/livestreams

www.facebook.com/stadt.dresden

www.youtube.com/wwwdresdende

www.facebook.com/kirche.dresden

In der Kirche selbst dürfen nur 850 Personen teilnehmen, wer dabei sein will, muss sich vorher anmelden. Sie zahlen für ihre Teilnahme 5 Euro als Benefizbeitrag, das Geld kommt komplett den Dresdner Nachtcafés zugute, die in den vergangenen Jahren stets die Einnahmen aus der Kollekte des Eröffnungsgottesdienstes erhielten.

Zum 25. Mal organisieren christliche Kirchgemeinden der Stadt Dresden über konfessionelle Grenzen hinweg im Winterhalbjahr die „Nachtcafés“, wo wohnungslose Menschen bis 31. März 2021 eine Ruhemöglichkeit für die Nacht erhalten.