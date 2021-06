Striezelmarkt: Baum und Händler gesucht

Professional http://www.paritaetischer-hannover.de/?how-to-set-up-a-college-paper and career coaching: from academics for academics. We understand your situation and move you towards success. Every time. Die Suche nach dem Baum für den 587. Dresdner Striezelmarkt hat begonnen. Den Weihnachtsmarkt am Altmarkt soll ein Baum zieren, der gesund, stabil und mindestens 23 Meter hoch ist. Sein Standort: Dresden oder im Umkreis von maximal 50 Kilometern. Fällen und Abtransportieren sind für Baumbesitzer kostenlos. Wer ein solches Exemplar besitzt und es spenden will, kann sich bis 16. Juli ans Amt für Wirtschaftsförderung, Abteilung Kommunale Märkte (ISchaefer@dresden.de) wenden. Im Angebot müssen Größe, Umfang und Art sowie einer Beschreibung des Standplatzes stehen. Mindestens ein Foto wird benötigt und der Kontakt des Baumbesitzers, wie Name, Adresse und Telefonnummer.

Am 10. Juni beschloss der Stadtrat, den diesjährigen Striezelmarkt vom 22. November bis 24. Dezember auszudehnen.

Die neuen Öffnungszeiten machen eine erneute Bewerbung aller interessierten Händler bis 8. Juli erforderlich. Sämtliche Unterlagen stehen dafür ab sofort online bereit. An den bereits am 17. März 2021 im Wirtschaftsausschuss beschlossenen 233 Standplätzen in 57 Anbietergruppen ändert sich nichts.