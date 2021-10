Stadtsparziergang mit KÃ¼nstlern

Get college essay writing paper help by Paperweights For WritersWriter now with 20% off discount code! Our affordable price for paper writing help starts from per "Luftholen – in der Stadt!" - geht das eigentlich? Klar, und wie. Ausgangs- und Endpunkt der besonderen Führungen am 10. Oktober ist der Bahnhof Neustadt. Die Guides heißen Julia Henke, Regina Felber und Robby Langer (SchaupielerInnen), Joachim Lippmann (bekannt als Schlicht neben Kümmerling), Neo Stateman und Matthias Macht (Musiker), Sujin Lee und Inkyu Park (SängerIn) und Sabine Jordan (Tänzerin), um nur einige zu nennen.

"Wir haben meistens unsere Ziele im Kopf und gehen von A nach B. Sich Zeit lassen und in der eigenen Stadt auf Entdeckung gehen - das ist der Stadtspaziergang. Orte zwischen gestern und morgen. Orte wie der Friedhof. Vor Häuser-Fassaden stehen bleiben. Unter einem Brückenbogen oder in einem Garagenplatz einfach mal verweilen. Alles erzählt etwas. Es gibt einen Briefwechsel, der vor 250 Jahren so locker und leicht geschrieben ist als wäre er von heute. Von einer Schriftstellerin, deren Grab auf dem Friedhof Innere Neustadt zu finden ist. Wie melden wir uns heute von unterwegs? Wie schicken wir Nachrichten? Bei unserer Führung werden unterschiedliche Geschichten, mal musikalisch, mal theatralisch zu sehen und zu hören sein. Es ist keine historische Stadtführung, sondern ein Spaziergang, bei der Aktionen an 8 Haltestationen mit etwa 15 Künstlern stattfinden. Die Aktionen sind assoziativ, die Orte sprechen für sich", sagt Initiatorin Regine Felber.

Die Gruppenstärke liegt bei 20 bis 25 Personen, ein Rundgang dauern etwa zwei Stunden. Es wird die Möglichkeit geben, ein Picknick zu genießen - jedoch gibt es keine Schön-Wetter-Garantie.

Die Führung um 14 Uhr ist bereits ausgebucht, freie Plätze gibt es noch 16 Uhr und bei Bedarf wird eine Fürhung schon um 11 Uhr angeboten.

Wer dabei sein will, meldet sich online an