SGD verlÃ¤ngert mit Jan Seifert

„Die Arbeit der Nachwuchs Akademie hat sich unter der Leitung von Jan Seifert in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich immer weiterentwickelt. Dafür gebührt ihm und allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Talenteschmiede ein großes Dankeschön. Verbunden damit ist auch das klare Ziel, dass wir diesen Weg in Zukunft konsequent so weitergehen. Denn wir verstehen uns als Ausbildungsverein, der seinen eigenen Toptalenten den Sprung in den Profi-Kader zukünftig weiter möglich machen möchte", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Jan Seifert wurde 2014 vom damaligen Sportgeschäftsführer Ralf Minge als Leiter von Dynamos Nachwuchs Akademie zur Sportgemeinschaft zurückgeholt.

Allein seit dieser Zeit haben mit Ransford-Yeboah Königsdörffer, Simon Gollnack, Stefan Kiefer, Maximilian Großer, Kevin Ehlers, Marvin Stefaniak, Niklas Hauptmann, Marius Hauptmann, Osman Atilgan, Niklas Landgraf, Markus Schubert, Justin Löwe, und Max Kulke insgesamt 13 Spieler über den eigenen Nachwuchs den Sprung in den Profi-Fußball geschafft. Erst jüngst wurden mit Phil Harres und Jonas Kühn die nächsten beiden Toptalente aus Dynamos U19-Team mit Profi-Verträgen ausgestattet.

„Erst einmal möchte ich mich für das Vertrauen der Verantwortlichen bedanken. Es zeigt, dass wir in den zurückliegenden sieben Jahren alle zusammen in der Nachwuchsarbeit mehr richtig als falsch gemacht haben. Die Arbeit für den Verein gemeinsam mit meinem Team macht mir unheimlich viel Freude, denn wir gestalten in der Nachwuchs Akademie die Zukunft des Vereins aktiv mit. Weiterhin ordnen wir der Förderung – auf und neben dem Platz – unserer Talente alles unter, um ihnen bestmögliche Voraussetzungen für den weiteren persönlichen Weg im Leben zu bieten", erklärte Jan Seifert.

Jan Seifert wurde am 14. Oktober 1968 in Brand-Erbisdorf geboren. Als Nachwuchsspieler und Amateur durchlief er mehrere Stationen, bevor seine Laufbahn als Berufsfußballer 1989 beim FC Karl-Marx-Stadt in der DDR-Oberliga unter Trainer Hans Meyer begann. Für die Himmelblauen bestritt er mehrere Einsätze im Europapokal, 1991 qualifizierte er sich mit dem Chemnitzer FC für die gesamtdeutsche 2. Bundesliga.

Jan Seifert ist 2013 als U23-Trainer zur SGD zurückgekehrt und hatte im April 2014 die Verantwortung als Nachwuchsleiter übernommen. Für die SGD absolvierte der 52-Jährige von 2004 bis 2005 insgesamt 15 Zweitliga-Spiele, übernahm nach seinem Karriereende in der Folge die U23-Mannschaft und wurde später auch Co-Trainer bei den Dynamo-Profis. Parallel absolvierte Seifert von 2005 bis 2007 bei der SGD eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann.

(pm/SG Dynamo Dresden)