SGD: Chef-Trainer aus Klinik entlassen

Markus Kauczinski hat das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden am Mittwoch, 27. Januar, verlassen. Dynamos Cheftrainer wurde umfangreich durchgecheckt und wird mit Erlaubnis der behandelnden Ärzte wieder das Mannschaftstraining des Drittliga-Teams leiten.

„Mit geht es gut und ich bin bereit, meine Arbeit als Cheftrainer bei Dynamo Dresden fortzusetzen. Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums für die intensive, freundliche und äußerst hilfsbereite Unterstützung. Ich habe mich hier in den zurückliegenden zweieinhalb Tagen in sehr kompetenten Händen befunden. Unser Mannschaftsarzt Dr. Onays Al-Sadi hat hier vor Ort jederzeit alles bestens koordiniert", erklärte Markus Kauczinski.

„Ich freue mich darauf, wieder mit meiner Mannschaft auf dem Platz stehen zu können. Wir werden hart arbeiten, damit wir die Dinge nach der enttäuschenden Niederlage in Mannheim schon am Freitag gegen die Amateure von Bayern München gemeinsam wieder besser machen", sagte Kauczinski.

Das Spiel gegen den FC Bayern II wird am Freitag, 29. Januar, 19 Uhr, im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen.

(pm/SG Dynamo Dresden)