Sempergalerie: Lange Nacht und eintrittsfreies Wochenende

In dem historischen Bau im Zwingerareal sind die Gemäldegalerie Alte Meister und die Skulpturensammlung bis 1800 untergebracht. Beide Ausstellungen wurden neu konziert und unterteilt nach geografischen Schulen, Epochen und Meisterwerken. Viele Bilder und Skulpturen sind seit 2013 umfangreich restauriert worden, das Lichtkonzept komplett überarbeitet, die Wandbespannungen erneuert. Rund um Raffaels »Sixtinische Madonna« erwartet das Publikum nun eine einzigartige Reise durch die europäische Kunstgeschichte.



Eröffnungswochenende



Am 28. Februar ab 20.30 Uhr wird ein Konzert der Band Woods of Birnam live aus dem Schauspielhaus in den Zwinger übertragen, von 22 bis 2 Uhr ist der Semperbau dann für alle geladenen Gäste des Festaktes im Schauspielhaus geöffnet.

Am Wochenende 29. Februar und 1. März sind Gemäldegalerie und Skulturensammlung jeweils von 10 bis 18 Uhr eintrittsfrei zu besuchen, der Eintritt ist allerdings nur mit limitierten Zeitkarten möglich. Diese gibt es an den Museumskassen der SKD (Schloss, Albertinum, Zwinger), Restkarten an der Tageskasse.

