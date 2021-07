Schotten dicht: Flutschutztore schließen

Die etwa 20 Meter langen, zwei bis drei Meter hohen und etwa 20 Tonnen schweren Flutschutztore aus Stahl an der Weißeritzstraße und am Ostra-Ufer sind technisch anspruchsvolle Hochwasserschutzanlagen in der Hochwasserschutzlinie der Dresdner Altstadt. Die Tore sind in geschlossenen Torkammern aus Stahlbeton untergebracht. Bei Hochwassergefahr werden sie auf Laufschienen aus- und in ein gegenüberliegendes Gegenlager eingefahren. Die Laufschienen befinden sich in einem Kanal unter der Fahrbahn. Sie sind mit Abdeckplatten geschützt, welche in der Vorbereitung mit einem LKW-Kran herausgenommen werden. Die Flutschutztore sind in der Regel elektrisch angetrieben, können aber auch manuell geschlossen werden.

Das Flutschutztor Weißeritzstraße wird etwa bei einem Elbe-Pegel von 6,10 Meter geschlossen. Das Flutschutztor Ostraufer bei einem Pegel von genau sieben Metern.

Probeaufbau macht Sperrungen und Umleitungen erforderlich

Der jährliche Probeaufbau der Flutschutztore am kommenden Sonntag, 1. August, erfolgt in der Zeit von 6 bis 14 Uhr. Dafür ist eine Komplettsperrung der Kreuzung Ostra-Ufer, Weißeritzstraße und Pieschener Allee nötig. Die Umleitungsstrecken führen über die Magdeburger Straße, Kleine Packhofstraße, Ostra-Allee und Maxstraße. Das Ostragehege ist nur über die Schlachthofstraße erreichbar. Eine Zufahrt in das Stadtzentrum über die Pieschener Allee ist hier nicht möglich. Die Umleitungsstrecke ist ausgewiesen. Wegen des Volksfestes an der Pieschener Alle soll eine Straßenfreigabe ab 14 Uhr erfolgen.



Der Probeaufbau dient auch als Übung für die Mitarbeiter des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen (ZTD). Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Zum anderen nutzen verschiedene Wartungsfirmen die Gelegenheit, um die Anlagen zu sichten, reinigen und bei Bedarf Reparaturen durchzuführen.