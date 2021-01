Die SGD ist wie­der da: Zum Auf­takt­trai­ning im neu­en Jahr be­grüß­te Chef­trai­ner Mar­kus Kauc­zin­ski ins­ge­samt 20 Feld­spie­ler und zwei Tor­hü­ter auf den schnee­be­deck­ten Trai­nings­plät­zen der AOK PLUS Wal­ter-Fritzsch-Aka­de­mie.

Mit da­bei war erst­mals auch Mo­ham­med Be­kaj. Der 18-jäh­ri­ge Mit­tel­feld­spie­ler stammt aus Dy­na­mos U-19-Team und trai­niert ab so­fort bei den Pro­fis mit.

Über Nacht und in den Mor­gen­stun­den fiel am Sonn­tag bis zu fünf Zen­ti­me­ter Neu­schnee in Dres­den. An­sons­ten ver­steck­te sich die Son­ne bei der ers­ten Übungs­ein­heit in 2021 hin­ter di­cken Wol­ken am Him­mel.

„Das Auf­takt­trai­ning auf Schnee hat Spaß ge­macht. Heu­te wa­ren na­tür­lich vie­le Zu­falls­pro­duk­te da­bei, denn ein biss­chen In­tui­ti­on ge­hört bei sol­chen Be­din­gun­gen im­mer auch dazu. So kann man dann in der ei­nen oder an­de­ren Si­tua­ti­on bes­ser vor­aus­ah­nen, wo die Ku­gel auf dem Schnee lan­det oder ein Spie­ler aus der an­de­ren Mann­schaft mal ein Luft­loch schlägt", lach­te Dy­na­mos Vize-Ka­pi­tän Yan­nick Stark nach der ers­ten Ein­heit im neu­en Jahr.

Chef­trai­ner Mar­kus Kauc­zin­ski pack­te im Vor­feld selbst mit an und griff zum Schnee­schie­ber, um die Li­ni­en des Kunst­ra­sen­plat­zes von der wei­ßen Pracht zu be­frei­en. Mit ro­ten Bäl­len ging es da­nach im Schnee­ge­stö­ber beim Spiel Elf-ge­gen-Elf (zwei­mal 25 Mi­nu­ten) di­rekt wie­der rich­tig zur Sa­che auf der Übungs­an­la­ge der SGD.

Ganz viel Ba­lan­ce­ge­fühl, eine gute Grund­tech­nik und eine Men­ge Ein­satz­freu­de wa­ren bei die­sen au­ßer­ge­wöhn­li­chen Be­din­gun­gen ge­for­dert.

„Die Jungs ha­ben die Trai­nings­be­din­gun­gen so an­ge­nom­men und es für die Bo­den­ver­hält­nis­se wirk­lich gut ge­macht. Es war si­cher für nie­man­den aus der Mann­schaft das ers­te Mal, dass er auf Schnee trai­niert hat. Als Trai­ner muss man sich bei sol­chen Ein­hei­ten we­nig Ge­dan­ken ma­chen, weil man ja nichts an­de­res ma­chen kann, als zu spie­len. Wir ha­ben uns gut be­wegt und für eine ge­wis­se Be­las­tung ge­sorgt. Der Spaß kam bei der ers­ten Ein­heit im neu­en Jahr ganz si­cher auch nicht zu kurz", er­klär­te Dy­na­mos Chef­trai­ner Mar­kus Kauc­zin­ski.

Das ers­te Tor im neu­en Jahr ge­lang nach we­ni­gen Mi­nu­ten Chris­toph Da­fer­ner, der die halb­ho­he Her­ein­ga­be von Mar­vin Ste­fa­ni­ak per­fekt voll­ende­te. Da­mit macht Da­fer­ner auch im Trai­ning di­rekt dort wei­ter, wo er im al­ten Jahr auf­ge­hört hat. Der 22-jäh­ri­ge Tor­jä­ger war in sei­nen bis­he­ri­gen 19 Pflicht­spie­len für die SGD an neun Tref­fern (6 Tore und 3 Vor­la­gen) di­rekt be­tei­ligt.

„Für grö­ße­re Spie­ler wie mich sind solch rut­schi­ge Bo­den­ver­hält­nis­se eher schwie­rig, aber so et­was muss man dann als Pro­fi auch ein­fach mal so an­neh­men. Mir hat es nach den frei­en Ta­gen je­den­falls gro­ße Freu­de be­rei­tet, wie­der auf dem Platz ste­hen zu kön­nen", er­klär­te Chris­toph Da­fer­ner am Sonn­tag.

Pa­trick Wie­gers konn­te zum Auf­takt hin­ge­gen nicht mit sei­nen Kol­le­gen auf dem Platz ste­hen: Der 30-jäh­ri­ge Tor­wart hat Pro­ble­me an der rech­ten Hand und muss des­halb mit dem Mann­schafts­trai­ning pau­sie­ren. Es fol­gen in den kom­men­den Ta­gen ein­ge­hen­de­re Un­ter­su­chun­gen, die dann Auf­schluss über die ge­naue Ur­sa­che sei­ner Schmer­zen im Hand­ge­lenk ge­ben sol­len. Dy­na­mos Num­mer 10 Pa­trick Weih­rauch muss eben­falls vor­über­ge­hend mit Sprung­ge­lenks­pro­ble­men aus­set­zen.

Mit Paul Will kehr­te ein Dy­na­mo-Pro­fi wie er­war­tet nach dem Jah­res­wech­sel aus dem Kran­ken­stand zu­rück ins Mann­schafts­trai­ning.

Mit Se­bas­ti­an Mai (In­nen­ban­d­an­riss), Mar­co Hart­mann (Knie), Chris Löwe (Au­ßen­band­riss) und Luka Stor (Mus­kel­fa­ser­riss) ar­bei­ten der­zeit noch vier wei­te­re Pro­fis wei­ter flei­ßig in der Reha an ih­rer Rück­kehr auf den Fuß­ball­platz.

Die zwei­te Übungs­ein­heit im neu­en Jahr ab­sol­vier­ten die Dritt­li­ga-Pro­fis der SGD am Sonn­tag­nach­mit­tag von 14 bis 17.30 Uhr in Kleinst­grup­pen un­ter­teilt un­ter An­lei­tung von Fit­ness­trai­ner Mat­thi­as Grahé im Kraft­raum von Dy­na­mos Trai­nings­zen­trum.

Am Mon­tag steht dann am Vor­mit­tag, 11 Uhr, die nächs­te Ein­heit im Trai­nings­plan der Kauc­zin­ski-Schütz­lin­ge. Sie­ben Tage spä­ter tref­fen die Schwarz-Gel­ben im ers­ten Pflicht­spiel des neu­en Jah­res im Münch­ner Olym­pia­sta­di­on auf Dritt­li­ga-Auf­stei­ger Türk­gücü.

