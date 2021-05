"Schmetterlinge" haben neuen Co-Trainer

Auch im Funktionsteam des DSC nimmt die Aufstellung weiter Form an. Der 38-jährige Belgier wechselt von den Ladies in Black Aachen nach Dresden und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

„Für mich ist es eine großartige Gelegenheit in einem Top-Team wie Dresden zu arbeiten", sagte der ehemalige Profi-Volleyballer. „Es ist ein hochprofessionelles Team, das um den Titel als auch international in der Champions League spielt und ich freue mich darauf mit einem erfahrenen Trainer wie Alex (Waibl) arbeiten zu können."

article source is a great solution to avoid writing a research papers. And our writing service is the best from others, due to team of So in case there are any points needed to be clarified, please feel free to contact your personal homework helper for that. Our Writers. As we have already mentioned, we provide our clients with the http://www.koredge.fr/masters-dissertation-services-in-economics/ of the best quality, which is reflected in the properly written and formatted papers. Cheftrainer Alexander Waibl ging nach dem letzten Play-off Spiel gegen Aachen aktiv auf Janssen zu und bekundete sein Interesse an ihm als Co-Trainer. Seine Gründe beschreibt er wie folgt: „Ich wusste schon sehr früh in der Saison, dass wir einen Co-Trainer brauchen und Bart schien für mich ideal, da er ein sehr emotionaler Typ ist und über viel Erfahrung als Spieler verfügt, die er in seine Trainerarbeit einbringen kann. Als ich ihn dann im Anschluss ans Viertelfinale ansprach, wusste ich nicht, ob er wieder als Assistenztrainer arbeiten möchte. Wir hatten in den letzten Wochen viel Zeit uns auszutauschen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

(pm/DSC 1898 Volleyball GmbH)