SchieÃŸgasse: Seit 120 Jahren "die" Adresse

pay to do essays online from UK USA UAE Australia Canada China experts Seit 18. Februar 1901ist das altehrwürdige Gemäuer Schießgasse 7 Sitz der Dresdner Polizeibehörde. Vor 120 Jahren war es die damalige »Dresdner Staatspolizei«, die hier einzog. Zuvor waren die Ordnungshüter im Coselschen Palais an der Frauenkirche untergebracht. Doch als die Polizeibehörde Ende des 19. Jahrhunderts auf mehr als 1.000 Mann angewachsen war, wurde die alte Dienststelle zu klein. Daraufhin beschloss der Rat der Stadt Dresden am 19. November 1889, dass an der Schießgasse ein neues Gebäude für die Polizei entstehen solle. Kostenpunkt: 2.350.000 Mark. Dafür mussten zunächst zwölf Gebäude abgerissen und die Schießgasse als Straße von neun auf 18 Meter breiter werden.

Den Namen »Polizeipräsidium Dresden« erhielt die Behörde 1920, ab 1952 wurde daraus offiziell das »Volkspolizei-Kreisamt Dresden«. Im Volksmund blieb es immer »die Schießgasse.«