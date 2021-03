Playoff-Halbfinale fÃ¼r die "Schmetterlinge"

The Smart Writers is one of the most renowned online Pay For A Written Paper in UK. Besides being cheap in price, we maintain 100% confidentiality and a Die DSC Volleyball Damen stehen im Halbfinale der diesjährigen Playoffs! Nach dem 3:1 – Auswärtssieg im Viertelfinal-Auftakt gegen die Ladies in Black Aachen gewannen Lena Stigrot & Co. auch das zweite Viertelfinale mit 3:2 und zogen in die nächste Runde.

In dem Fünfsatz-Krimi setzte sich das Dresdner Team im Tie-Break in einem hart umkämpften Spiel mit 3:2 (25:17 | 25:20 | 19:25 | 23:25 | 17:15) gegen die Aachenerinnen durch.

Damit ziehen die DSC Volleyball Damen nach zwei Siegen in der best of Serie in die nächste Runde ein und treffen auf den SC Potsdam. Die Potsdamerinnen hatte sich im Viertelfinale mit zwei Siegen gegen die Roten Raben Vilsbiburg durchgesetzt.

Das erste Spiel im Playoff Halbfinale bestreiten die Schützlinge von Cheftrainer Alexander Waibl am 27. März in Potsdam, bevor nur vier Tage später am 31. März das Rückspiel in der Serie best of three in Dresden steigt. Das mögliche Entscheidungsspiel ist am 1. April in Dresden angesetzt.

(pm/DSC 1898 Volleyball GmbH)