Palais Sommer besiegelt strategische Partnerschaft

Der eine (Palais Sommer) unterbreitet den Dresdnern seit 2005 ein zunehmend breiteres und vor allem kostenloses Kulturangebbot, der andere (Neuer Sächsischer Kunstverein) hat Wurzeln, die bis 1828 und auf Goethe und den Mäzen Johann Gottlob Quandt zurückreichen und sich andererseites 2016 komplett neu aufgestellt. Beide Vereine wollen nun gemeinsam neue Wege beschreiten. "Wir stellten schnell fest, dass unsere Visionen, Missionen und Projektideen nahezu deckungsgleich sind", so Jörg Polenz (Palais Sommer) und Frank Wallburger (NSKV).

Was also heißt: Kräfte bündeln, Ressourcen und Ideen gemeinsam nutzen und realisieren. Die "strategische Partnerschaft", die beide Vereine jetzt mit einer Vertragsunterzeichnung auch offiziell eingegangen sind, sei eine logische Konsequenz aus den letzten Monaten gewesen. Oder wie es Frank Wallburger umschreibt: "Ein deutliches Zeichen in Zeiten des kulturellen Schweigens".

Worum geht es?

Ein breites Kulturangebot für alle und kostenlos, das ist das Ziel beider Vereine. Ein erstes Projekt startet im August. Dann sollen 16 professionelle Künstler aus sieben Ländern nach Dresden kommen und sich hier präsentieren, unter anderem mit einem Pleinar (Freiluftzeichnen). Es wird eine Kunstausstellung mit Dokumentarfilm, einen Kunstkatalog und Preise (Jury- und Publikumspreis) geben. Aktuell werden dafür Partner und Sponsoren gesucht.

Die vier Säulen

Die Strategische Partnerschaft gründet sich auf vier Säulen: Im Fokus steht ein ganzjährig betriebener Standort (die Palais Sommer-Macher favorisieren hier das Japanische Palais), es geht um gemeinsame interdisziplinäre Prjekte, um gemeinsame Ausstellungen und Kunstfeste sowie um die Weiterentwicklung des Palais Sommer Freundeskreises.

Der Freundeskreis zählt derzeit rund 600 Mitglieder, der Neue Sächsische Kunstverein rund 400.