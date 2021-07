Ã–PNV-Treue wird belohnt

Best Helping Chilrdren With There Homework Resumes - If you need to find out how to make a perfect research paper, you need to learn this Entrust your papers to the Als Dankeschön für ihre Treue während der Pandemie dürfen Nutzer von Abo-Monatskarten und JobTickets, egal welcher Tarifzone oder Preisstufe, in den Sommerferien täglich im ganzen Verkehrsverbund unterwegs sein. An der Aktion beteiligen sich die zwölf Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO).

"Mit der Aktion möchten wir unseren vielen Stammkunden danken, die trotz Home-Office oder Kurzarbeit ihr Abo behalten", sagte Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Zusätzlich zum erweiterten Geltungsbereich können alle Inhaber eines Abos zum Normalpreis ganztägig einen Erwachsenen und vier Schüler bis zum 15. Geburtstag mitnehmen.

Außerdem gelten die Abo-Karten auch in allen besonderen Bahnen und Linien im VVO. Auf den Schmalspurbahnen, bei der Kirnitzschtalbahn, auf den Dresdner Bergbahnen, im Aufzug Bad Schandau sowie bei der Stadtrundfahrt Meißen benötigen lediglich die mitgenommenen Personen ein Ticket.

Wer ein Monatskarten-Abo für mehr als zwei Tarifzonen besitzt, darf sich über ein Sachsen-Ticket für zwei Personen freuen, das einmalig bis zum 30. September genutzt werden kann. Damit lassen sich noch mehr Ziele in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen erkunden.

Auch für Gelegenheitsfahrgäste gibt es ermäßigung: Die Familientageskarte für zehn Euro gilt jeden Mittwoch während der Sommerferien nicht nur in einer Tarifzone sondern ebenfalls im gesamten Verbund zwischen Hoyerswerda und Altenberg sowie Bad Schandau und Riesa. Mitfahen können außerdem bis zu vier Schüler (bis zum 15. Geburtstag).

Informationen:www.vvo-online.de/abo-danke