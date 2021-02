Buy site. You're probably reading this page because you've been assigned a book report. Take a minute and wipe the sweat off your Landkreis Meißen / Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge / Landkreis Bautzen

Die Regionalverkehrsunternehmen Müller Bus, der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und die Verkehrsgesellschaft Meißen in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge fahren auch während dieser Ferienwoche nach dem Schulfahrplan. Im Landkreis Bautzen sind die Busse der Regionalbus Oberlausitz und der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda nach Ferienfahrplan unterwegs. Der regionale Nachtbusverkehr bleibt aufgrund der Ausgangsbeschränkungen weiterhin ausgesetzt.

Die Züge und S-Bahnen der DB Regio AG, der Mitteldeutschen Regiobahn und des trilex fahren planmäßig. Auch die Züge auf den beiden Schmalspurbahnen sind wie gewohnt unterwegs. Einzige Ausnahme ist der frühe Schülerzug auf der Lößnitzgrundbahn, der aufgrund der Ferien nicht verkehrt.

In Dresden bietet die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) auf den Straßenbahn- und den wichtigsten Buslinien tagsüber mindestens einen 15-Minuten-Takt an; Auf relativ stark nachgefragten Linien wird das Angebot in den Hauptverkehrszeiten verdichtet. Andere Linien fahren alle 30 Minuten. Die Elbfähren und die Schwebebahn sind nach Winterfahrplan im Einsatz. Details sind unter www.dvb.de abrufbar.

Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen sind deutlich weniger Menschen in Bussen, Bahnen und Zügen unterwegs, teilweise liegt die Auslastung bei lediglich zehn Prozent.