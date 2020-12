Notfalldose im Kühlschrank

Lausitz Klinik stockt auf

Forst. Die Lausitz Klinik Forst erweitert ihre Kapazitäten zur Behandlung von COVID-positiven Patienten. Damit leistet die Klinik ihren Beitrag zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Region Spree-Neiße. Die in der Lausitz Klinik derzeit zur Verfügung stehenden 26 Betten werden am Dienstag, 08.12. auf dann 36 Betten zur Versorgung von COVID-Patienten aufgestockt. Darüber hinaus werden 4 zusätzliche ITS-Betten als sogenannte Notfallreserve eingerichtet, falls bei einem der COVID-Patienten ad hoc eine klinische Verschlechterung eintreten sollte. Die Lausitz Klinik bereitet darüber hinaus noch weitere Kapazitätserhöhungen für die Versorgung von COVID-Normalpatienten vor. „Dieses Engagement für die medizinische Versorgung in der Region und damit für den Schutz der Bevölkerung ist für uns selbstverständlich", so Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer der Lausitz Klinik Forst. „Nur gemeinsam und in guter Zusammenarbeit aller Kliniken der Region können wir der Pandemie begegnen. Es steht für uns außer Frage, unseren Teil dazu beizutragen", so Schmidt weiter. Für die Aufstockung auf 36 COVID-Betten waren interne Umstrukturierungen notwendig. So wurden u.a. planbare Operationen reduziert, ambulante OPs verschoben und planbare Eingriffe wie z.B. von der Handchirurgie bis auf Weiteres verschoben. Auch wurde die Tagesklinik der Geriatrie geschlossen, u.a. auch um diese vulnerable Personengruppe bestmöglich zu schützen. Die Geburtshilfe findet dessen ungeachtet uneingeschränkt weiter statt. „Kinder wollen auch weiterhin geboren werden; sie kümmern sich nicht um eine Pandemie", so Hans-Ulrich Schmidt. „Wir setzen hier auf unser Sicherheitskonzept und die Hygieneregelungen – und auf die Mitarbeit der werdenden Eltern, sich an diese Regelungen zu halten." Die notwendige Patientenversorgung, vor allem auch die Notfallversorgung in den bekannten Fachrichtungen ist für die Region natürlich auch weiterhin gewährleistet. Schon am vergangenen Freitag wurden 10 COVID-Patienten aus Cottbus nach Forst verlegt. Die Übernahme von weiteren COVID-Patienten aus dem CTK wird derzeit vorbereitet.