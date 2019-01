Nix wegwerfen. In den Tauschschrank legen

Imkerschule für Bienen-Einsteiger

Dresden. Honig ernten von den eigenen Bienen – immer mehr Hobbyimker verwirklichen sich diesen Traum. »Das Interesse an der Imkerei und an Honigbienen, aber auch an Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten, ist in den letzten Jahren stark gestiegen«, bestätigt René Schieback, Gründer der Sächsischen Imkerschule und selbst Imker. Einsteigerkurse und Grundwissen Seit neun Jahren bietet der Verein »Lebens(T)Räume« sogenannte Neu-Imkerkurse an. »Die Beweggründe für die Teilnehmer sind vielfältig«, weiß Imker Schieback. So möchten viele mit diesem besonderen Hobby beginnen, weil schon die Großeltern Bienen hatten. Andere wiederum wollen Gutes für die Natur tun und wieder andere möchten Honig ernten, um sich einen kleinen Nebenerwerb zu schaffen. Doch beim Start in die Imkerei gibt es viel zu beachten. Woher erhält man Bienen? Welches ist die passende Bienenbehausung? Wieviel Zeit muss im Jahr investiert werden? Und nicht zuletzt: Welche Probleme können von vornherein vermieden werden? »In den Neu-Imkerkursen gibt es darauf viele Antworten.« Von Honigschleudern bis Einwinterung Die Kurse laufen nach dem Neugersdorfer Modell: Fünf Workshop-Tage im Bienenjahr (April bis August) mit Theorie am Vormittag und »Bienenarbeit« am Nachmittag. Von Bienenbeute über Schleudern bis Einwintern werden alle Themen behandelt. „Imker betrachten die Umwelt mit anderen Augen – es wird stets nach Pflanzen Ausschau gehalten, die Pollen oder Nektar liefern. Wer sich diesem Hobby widmen möchte, sollte gut ausgebildet sein. Das erleichtert vieles und macht die Arbeit mit den Bienen zum Vergnügen.", so Schieback. Eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Neuimkerkurs findet am 7. März gegen 18.30 Uhr im Haus der Begegnung auf der Großenhainer Straße 93 in Dresden statt.