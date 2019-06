Neuzugang bei Dynamo

Der 18-jährige Offensivspieler hat bei der SGD einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben. Taferner wird mit der Rückennummer 30 auflaufen.

„Matthäus hatte in diesem Sommer viele Wechseloptionen, umso mehr freuen wir uns darüber, dass sich dieser hochveranlagte Spieler aus Überzeugung für uns entschieden hat. Er ist ein spielintelligenter und technisch gut ausgebildeter Offensivmann, der eine hohe Laufbereitschaft mitbringt, sowohl mit als auch gegen den Ball. Wir werden Matthäus Zeit zur Entwicklung geben, damit er sich in der 2. Bundesliga gut akklimatisiert und sein großes Potential in den kommenden Jahren bei uns abrufen kann“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

Am Dienstagnachmittag wird Matthäus Taferner im Großen Garten unter Cheftrainer Cristian Fiel die erste Einheit mit seiner neuen Mannschaft absolvieren.

„Die Verantwortlichen von Dynamo Dresden haben sich in den zurückliegenden Wochen sehr um mich bemüht. Ich konnte mir vorab einen Eindruck von Stadt und Verein verschaffen und weiß, was mich erwartet. Der Gesamteindruck hat mich überzeugt, hier die besten Voraussetzungen vorzufinden, um die nächsten Entwicklungsschritte als Fußballspieler zu gehen“, sagte Matthäus Taferner. „Der Schritt ins Ausland war zum jetzigen Zeitpunkt eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich auch als Persönlichkeit weiter reifen möchte. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit bei meinem neuen Verein, der so viele leidenschaftliche Anhänger hinter sich vereinen kann.“

Matthäus Taferner wurde am 30. Januar 2001 in Klagenfurt geboren. Mit dem Fußballspielen begann er als Sechsjähriger beim FC Wacker Tirol, der später in FC Wacker Innsbruck umbenannt wurde.

Bei seinem Heimatverein durchlief Taferner alle Nachwuchsmannschaften, bevor er als 16-Jähriger zu seinem Profidebüt kam. Am 29. September 2017 wurde er beim 4:0-Auswärtssieg gegen den SC Austria Lustenau in der 84. Minute eingewechselt. Taferner ist damit der erste Spieler der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, der im 21. Jahrhundert zur Welt kam.

2018 feierte der 1,70 Meter große offensive Mittelfeldspieler mit Innsbruck den Aufstieg in die Bundesliga, in der er sieben Einsätze absolvierte. Insgesamt bestritt Taferner 29 Partien in der ersten und zweiten Spielklasse des Alpenlandes (3 Tore, 6 Vorlagen). (pm)