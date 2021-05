Neue Ehrenmünze: Wer bekommt sie?

Business Plan Methodology Job Description . Job Data: Job Title: Service Writer . Department: Service Department, Pro Power Sports & Marine, Inc. Supervisor: Service "Ab jetzt können bis zu zehn ehrenamtlich tätige Persönlichkeiten jedes Jahr ausgezeichnet werden, die in ihrer Freizeit über viele Jahre hinweg oder aufopferungsvoll und uneigennützig eine wichtige Aufgabe übernommen haben. Egal, ob im sozialen Bereich, im Sportverein, der politischen Stiftung oder im Katastrophenschutz – Ehrenamt begegnet uns im täglichen Leben überall und ist für ein gelebtes Miteinander in unserer Gesellschaft unverzichtbar", so Dresdens OB Dirk Hilbert.

Die Ehrenmünze wird– nach dem Ehrenbürgerrecht und der Ehrenmedaille – die dritthöchste Auszeichnung der Stadt Dresden sein und kann ausschließlich an lebende Personen vergeben werden.

Professional Pay For Dissertation 2010. High quality book proofreading service by Subject matter experts. get your book edited now! Entworfen hat die Münze der Modelleur Tilo Kügler aus Meißen. Auf der Vorderseite sind, neben Stadtwappen und Lorbeer, die Dresdner Frauenkirche als Symbol für bürgerschaftliches Engagement und als bekanntes Wahrzeichen zu sehen. Die Rückseite ziert eine Fläche aus Lorbeerblättern mit dem Schriftzug: „Für Verdienste im Ehrenamt. Der Oberbürgermeister“. Die Münze hat einen Durchmesser von 50 Millimetern und ist aus Silber.