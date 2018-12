Bis 6. Januar verlängerte Öffnungszeiten

Wie wäre es mit ein bisschen Bewegung zwischen all den Leckereien zum Weihnachtsfest? Auf den Eisflächen der EnergieVerbund Arena in der Eishalle und auf dem Eislauf-Oval im Freien, ist Platz genug für ausgedehntes Eislaufvergnügen. Noch bis zum 6. Januar 2019 gelten die verlängerten Eislaufzeiten. Informationen und Öffnungszeiten unter www.dresden.de/eislaufen.



Kostenfreies Laufsportangebot donnerstags, 17 bis 19 Uhr auf Profi-Laufbahn

Allen, die Lust am Laufen haben, die ihre Kondition verbessern, sich an frischer Luft bewegen oder auf einer gepflegten Profi-Sportfläche trainieren möchten, steht die 400-Meter-Rundlaufbahn auf der Bodenbacher Straße 152, donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr zur Verfügung. Lauffreudige können auch zwischen Weihnachten und Silvester, am Donnerstag, 27. Dezember zwischen 17 bis 19 Uhr dort ihre Runden drehen. Die Sportanlage wird hauptsächlich durch den Vereins- und Schulsport genutzt.

Umkleiden und Spinde stehen nicht zur Verfügung.

Die Sportanlage Bodenbacher Straße ist mit der Straßenbahnlinie 1 und 2 sehr gut zu erreichen. Die Haltestelle „Prof.-Ricker-Straße" befindet sich unmittelbar vor der Sportanlage an der Margon Arena.



XXL - xtra groß und xtra lang am 5. Januar 2019 zu Sachsens größter Eis-Disco

Am Sonnabend, 5. Januar, ist es endlich soweit: Von 19.30 bis Mitternacht können sich die Eislauffreunde auf Dresdens größten Eisflächen zur einzigen Eis-Disco XXL austoben. Dafür stehen ausnahmsweise drei Eisflächen zur Verfügung: Eishalle, Eislaufbahn und die Eis-Arena mit insgesamt mehr als 7200 Quadratmetern eiskalter Partyzone. Nur einmal in jeder Saison wird das Eis der Arena, das sonst den Profis des Eissports vorbehalten ist, für alle Einlauffreunde geöffnet. Ob indoor oder outdoor, tolle Lichteffekte und gute Musik sind garantiert. Das DISCO TWICE DJ Team steht in der Arena mitten auf der Eisfläche und spielt die Hits der 80er und 90er. In der Trainingseishalle werden die aktuellen Charts gespielt und auf der Eisbahn im Freien gibt’s Partymusik und Hüttengaudi.

Der Eintritt kostet 6 Euro. Wer sich sein Ticket im Vorverkauf unter dem Stichwort „XXL“ sichert, spart am Einlass Wartezeit.



5. Januar 2019: 6. Eislöwen Kids Day in der Energie Verbund Arena

Am Sonnabend, 5. Januar, findet von 14 bis 16 Uhr der 6. Eislöwen Kids Day in der EnergieVerbund Arena statt. An diesem Tag wird wieder Eislöwen-Nachwuchs im Alter von 3 bis 10 Jahren gesucht.

Die Kinder können sich auf Eislaufen mit den Profis und Trainern der Dresdner Eislöwen, Kinderschminken, Schussmodul, Hüpfburg und auf die Fotoaktion mit JAGO und Spielern der Dresdner Eislöwen freuen. Der Eintritt ist frei. Schlittschuhe gibt es vor Ort zum Ausleihen.

Anmeldung unter: info@eisloewen-juniors.com



12. Januar 2019: DREWAG ON ICE, Anmeldung für die Winter-Challenge bis 2. Januar

Die Dresdner Eislöwen persönlich kennenlernen und noch dazu mit der ganzen Familie eislaufen? Das ist möglich am 12. Januar! Die DREWAG lädt zum alljährlichen Eislauf-Spektakel »DREWAG ON ICE« mit bunten Programm ein:

• 10 bis 18 Uhr: kostenfreies Eislaufen auf der Eisschnelllaufbahn, Schlittschuhausleihe möglich (kostenpflichtig)

• Spiel und Spaß für die ganze Familie

• Buntes Rahmenprogramm inklusive Besucherchallenge

• Mitmachaktionen für Kinder

• Getränke- und Cateringangebot zu fairen Preisen

• YAKARI-Show mit Abschlussfeuerwerk

• 14, 15 und 17 Uhr: Führungen durch das Gesamtgelände mit großer Eisarena und Blick in die Kabine des

Dresdner Eislöwen Eishockeyclub

• 15 Uhr: Autogrammstunde mit den Dresdner Eislöwen

• 16.30 Uhr: DREWAG-Winter-Challenge: 20 Dresdner erhalten bei der 3. DREWAG-Winter-Challenge die Gelegenheit, in insgesamt vier Teams gegeneinander anzutreten und Geschick und Können bei abwechslungsreichen Spielen rund um das Eis zu beweisen. Jeder Wettkämpfer erhält für die Challenge sein eigenes Trikot. Anmeldung bis 2. Januar 2019 auf der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH-Facebook-Seite mit einem Kommentar oder einer persönlichen Nachricht (Mindestalter 16 Jahre).

• 19.30 bis 22.30 Uhr: Eisdisco, Eintritt: 6 Euro



Die Eislaufsaison 2018/2019 geht noch bis März. www.dresden.de/eislaufen