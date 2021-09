Mit 3G mÃ¶glichst hÃ¤ufig zu 3 Punkten

custom essay usa Statement . Who can I get to do my thesis statement? Many students who have no idea on how to get started may find themselves asking this question. Writing a thesis can be challenging, since it has to follow a certain structure in order to help you have a written thesis paper or dissertation. Whether you have limited time to complete the work on your own, or you feel you may Die Dresdner Eislöwen freuen sich, in der neuen DEL2-Saison, endlich wieder auf die Unterstützung ihrer Fans zählen zu können. Eine Saison wie die vergangene möchte Keiner wieder erleben. Allerdings gelten Regeln und Vorgaben, an die sich alle halten müssen.

Wie in der Saisonvorbereitung wird auch in der Hauptrunde bei den Heimspielen der Blau-Weißen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) gelten. Damit werden den Fans die größtmöglichen Optionen geboten. Durch die bestehende 3G-Regel kann die EnergieVerbund Arena zu 50 Prozent mit bis zu 2.206 Zuschauern ausgelastet werden. Alle Fans, die sich testen lassen, können dies im Testzentrum an der Arena machen oder einen vom Arbeitgeber beglaubigten Test mitbringen.

Der Nachweis über geimpft, genesen oder getestet muss am Einlass geleistet werden. Sobald der gebuchte Steh- oder Sitzplatz eingenommen ist, kann in der Arena der medizinische Mundschutz bzw. die FFP2-Maske abgenommen werden. Laut der aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung ist ein Testnachweis nicht erforderlich für Schülerinnen und Schüler, die einer Testpflicht nach der Schul- und Kita-Coronaverordnung unterliegen.

Zu den Heimspielen der Eislöwen werden die Cateringstände geöffnet haben. Auf das leibliche Wohl muss nicht verzichtet werden. Für den Verzehr gibt es an den Cateringständen Stehtische. Aber auch am eigenen Steh- bzw. Sitzplatz kann gegessen und getrunken werden.

Während des laufenden Spiels wird darum gebeten, den Arena-Umlauf freizuhalten. Dieser gilt nicht als ausgewiesener Stehplatzbereich.

Durch die 3G-Regelung ist es für die Dauerkarteinhaber unvermeidlich, dass es zu Umsetzungen kommen muss. Wie in den Vorbereitungsspielen werden alle geraden Reihen (2, 4 und 6) frei bleiben müssen. Wer eine Dauerkarte in einer der betreffenden Reihen, unabhängig vom Block, gebucht hat, wird gebeten bis Mittwoch, 22. September, per Mail an gs@eisloewen.com oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle eine Alternative anzugeben. Dies kann platzgenau sein, auf den gebuchten Block bezogen oder mit dem einfachen Einverständnis der Umsetzung – wenn möglich – um eine Reihe nach oben oder unten. Dieser neue Sitzplatz wird für die komplette Saison 2021/2022 gebucht, auch dann, wenn in einem neuen Szenario eine Vollauslastung der EnergieVerbund Arena möglich sein sollte.

Sollten Dauerkartenbesitzer mit den Regelungen oder der Umsetzung nicht einverstanden sein, so besteht die Möglichkeit vom Kauf der Dauerkarte zurückzutreten.

Für alle Eislöwenfans, die auf den Kauf einer Dauerkarte verzichten: Über den freien Ticketverkauf wird zeitnah informiert.

