MargonArena gehÃ¶rt jetzt der Stadt

Die Immobilie Margon Arena ist seit Jahresbeginn Eigentum der Stadt Dresden. Damit macht sie von ihrem Ankaufsrecht zum 31. Dezember 2020 Gebrauch, das bereits im Dezember 2012 vom Dresdner Stadtrat beschlossen wurde. Bisher hatte die Stadt für diese Immobilie einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit bis 2020. Die Mitarbeiter der MargonArena sind mit einem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)übernommen worden.

Bisher wurde die Sportstätte vom Stadtsportbund Dresden betrieben. Der Verein zieht mit dem Betreiberwechsel zunächst in Räume im Bürogebäude des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden auf der Freiberger Straße 31 um.

Die Margon Arena

Die 1998 als „Mehrzweckhalle Bodenbacher Straße“ eingeweihte Margon Arena ist nach der EnergieVerbund Arena die zweitgrößte Mehrfunktionsarena in Dresden. Neben einer großen Vier-Feld-Haupthalle und einem Zuschauerbereich von 3.000 Zuschauern gibt es noch drei kleinere Nebenhallen. Neben den Bundesliga-Teams des Dresdner SC und den Dresden Titans nutzen zahlreiche weitere Vereine und Institution die Trainings- und Wettkampfstätte, darunter der Unihockey Igels Dresden e.V., der BV 57 Niedersedlitz e.V. oder der KSB Gesundheitssport / Sporttherapie Dresden e.V..