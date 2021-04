Lockerungen: Keine Extrawurst fÃ¼r Dresden

Mit einem Antrag hatte sich die Stadt Dresden an das Sächsische Sozialministerium gewandt. Ziel war es, die seit 8. März bestehenden Lockerungen über Ostern zu verlängern – trotz anhaltender 7-Tage-Inzidenz über 100. Damit wären u.a. der Zoo und die Museen offengeblieben. Die Ausnahmegenehmigung wurde nun abgelehnt. Damit treten in Dresden ab 1. April die Corona-Regeln der Sächsischen Coronaschutzverordnung in Kraft. Das heißt konkret:

Cheapest Dissertation Writers Acquire the Most Effective Services When You Hunt for Do My Assignment. Handling overloaded homework is not very simple no matter what is the level of your study. If you are a student, then you have to complete all your tasks provided by the teacher. Individualsport zu zweit oder in Gruppen von bis zu 20 Kindern im Außenbereich oder Außensportanlagen ist ebenfalls nicht mehr möglich.

Weiterhin gelten nach der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung Ausgangsbeschränkungen, weshalb das Verlassen der eigenen Unterkunft nur noch aus triftigem Grund möglich ist. Zudem gilt das bereits verfügte Alkoholverbot in den definierten Innenstadtbereichen sowie beispielsweise auch für Parks und Gärten, Haltestellen, Parkplätzen oder vor gastronomischen Einrichtungen. Die Kontakte beschränken sich auf zwei Hausstände mit maximal fünf Personen, wobei Kinder unter 15 Jahren unberücksichtigt bleiben.