LKW zur illegalen Einreise benutzt?

Noch vor Ort wurden die Personen zuständigkeitshalber an die Bundespolizei Dresden übergeben. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um männliche, afghanische Staatsangehörigem, darunter vier Minderjährige (14-16). Eine ärztliche Betreuung der sechs jungen Männer durch hinzugezogene Rettungskräfte war nicht erforderlich. Die Bundespolizei ermittelt sowohl gegen die sechs afghanischen Staatsangehörigen wegen unerlaubter Einreise, als auch gegen mutmaßliche Organisatoren der Schleusung. Dazu wird auch der Fahrer des LKW vernommen.