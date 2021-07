Letztes Picknick im "Dreckschen LÃ¶ffel"

If you decide to follow the why Good Topics To Write An Argumentative Essay On attitude, you will lack the knowledge that you are supposed to have. 4. You Get to Know What Responsibility Is. Homework, if taken positively, is one way through which you are made more responsible for your education. Als das Lokal »Picknick« an der Grunaer Straße 28 am 14. Juli 1961 öffnet wurde, war es eines der ersten Selbstbedienungsrestaurants in der Stadt: Modern und chick, mit Einzelbuffets für kalte und warme Speisen sowie kleinen Preisen erfreute es sich schnell großer Beliebtheit. Allerdings gab es wohl recht bald auch Hygieneprobleme, so dass das Lokal schnell seinen Spitznamen weg hatte: Dreckscher Löffel.

Nach 1990 erlebte der Pavillonbau als Küchenstudio mit Bistro nur noch eine temporäre Nutzung. Seit 15 Jahren steht der Bau der Ostmoderne leer, ein Denkmalschutz-Status wurde 2013 abgelehnt, der Abriss ist beschlossen, demnächst rollen die Baumaschinen an.

Die Tage des Flachbaus sind also gezählt. Das Stadtmuseum Dresden nutzt die Zeit für eine letzte Pop-up-Ausstellung. »Zeit-Geschmack? Upcycling Picknick« lautet der Titel. Anhand von historischen Fotos, aktuellen Modellen und Plänen für den Standort, der Original-Leuchtreklame »pick-nick« und des Schriftzugs »Gastronom« werden die Entstehung des Baus, dessen Nutzung und die Pläne des neuen Eigentümers Immvest Wolf GmbH präsentiert. Partner bei diesem Projekt sind die TU Dresden (Professur für Gestaltungslehre, Fakultät Architektur), ostmodern.org und Quarterback Immobilien.

* 4. Juli 10 bis 18 Uhr Picknick am pick-nick“ mit Getränken vom Kaffeebike und belegten Brötchen vom Stullenbür, 15 bis 18 Uhr "Bauliche Hingucker? Architektur im DDR-Alltag"

* 14. Juli, 19 bis 20.30 Uhr Diskussion »Architektur des/am Picknick«

* 18. Juli, 17 bis 18.30 Uhr Vortrag und Diskussion »Ostmoderne zwischen Abrissbirne und Hype«

* 24. Juli, 15 bis 18 Uhr Erzählcafé »So sah‘s damals eben aus ... Architektur im DDR-Alltag«

* 24. Juli 18.30/ 19.30/ 20.30/ 21.30 Uhr Mitmachaktion »Küchen-Renn-Kakalaken«

* 8. August 12 bis 17 Uhr Picknick am Picknick