Kundenbarometer: DVB sind wieder spitze

Insgesamt 95 Prozent aller Fahrgäste sind mit den Leistungen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) vollkommen zufrieden, sehr zufrieden oder zufrieden. Das ist das Ergebnis des deutschlandweiten ÖPNV-Kundenbarometers 2021. Dazu hatte die Marktforschungsgruppe Kantar zwischen April und Juli zahlreiche Fahrgäste befragt. Gegenüber 2020 konnten die DVB sogar noch ein Prozentpunkt zulegen. Damit verteidigte das Unternehmen zu siebenten Mal den Spitzenplatz. Die Gesamtzufriedenheit mit den DVB liegt bei 2,24 (auf einer Skala von 1 bis 5). Platz zwei belegt mit 2,28 das Verkehrsunternehmen aus Freiburg, gefolgt von Paderborn und Rostock. Insgesamt beteiligten sich diesmal 37 Verkehrsunternehmen und Verbünde an der Erhebung.

Von den 2021 insgesamt 40 abgefragten einzelnen Leistungsmerkmalen belegen die DVB den ersten Platz für die Fahrplanauskunft im Internet beziehungsweise über die Apps sowie für mobile Informationen auf dem Smartphone. Platz zwei gab es für das Linien- und Streckennetz, den Internetauftritt und die Fahrkartenautomaten. Mit Platz drei ebenfalls auf das Podest schafften es die Anschlüsse.

Nicht mehr unter den Spitzenplätzen 2020 vertreten sind Merkmale wie Platzangebot (von 3 auf 10), Komfort und Bequemlichkeit (von 2 auf 6) sowie Sauberkeit und Gepflegtheit (von 2 auf 15) im Fahrzeug. Diesbezüglich verspricht sich die DVB eine Verbesserung durch den bevorstehenden Generationswechsel bei Bus und Bahnen.

Bei Taktfrequenz, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit oder dem Fahrkartensortiment ist Dresden weiterhin überdurchschnittlich gut, gegenüber 2020 hat es aber diesmal nicht für einen Platz auf dem Treppchen gereicht. Im Vergleich weiterer Einzelmerkmale, zu denen beispielsweise das ÖPNV-Angebot abends und nachts oder die Schnelligkeit der Beförderung gehören, haben Städte wie Freiburg, Innsbruck oder Tübingen aufgeholt.

Die Zufriedenheit der DVB-Kunden im Umgang mit dem Corona-Management wird von etwa der Hälfte aller Befragten als angemessen betrachtet. Hier spielt die lange Zeitdauer der im ÖPNV erforderlichen Maßnahmen wie der Maskenpflicht eine Rolle. Außerdem fand die Befragung unmittelbar nach dem zweiten Lockdown statt. Im Vergleich gut bewertet wurde das Verhalten des Fahrpersonals im Umgang mit den Kunden während Corona.

Bundesweit verzichten durch die Pandemie zwischen 11 und 38 Prozent der bisherigen Fahrgäste auf eine Fahrt mit den Öffentlichen. In Dresden sind es 12 Prozent. Der Grund dafür ist nicht die Angst vor Ansteckung, die deutlich zurückgegangen ist, sondern in der Hauptsache der Wegfall von Wegen und ein verändertes Mobilitätsverhalten. „Die große Aufgabe des ÖPNVs ist es nun, für die Kunden, die zwischenzeitlich auf andere Verkehrsmittel umgestiegen sind, neue attraktive Angebote zu entwickeln“, kommentiert es der bundesweite Projektleiter des ÖPNV-Kundenbarometers Christian Jödden vom Marktforschungsinstitut Kantar.