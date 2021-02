KulturLoge: Weniger Karten, neue Wege

In case you are looking for Master Thesis Comics, WeeklyEssay.com is your number one choice. Order a paper from our essay writing service 5.326 Karten für Kultur- und Sportveranstaltungen – und damit deutlich weniger als sonst – konnte die KulturLoge Dresden e.V. 2020 verschenken. Dafür gab es erstmals 136 Online-Angebote für die Nutzer.

Das im Oktober 2012 gestartete Projekt verschenkt freie Plätze für Kultur- und Sportveranstaltern, die von den jeweiligen Veranstaltern kostenlos bereitgestellt werden. 3.768 Dresdner (darunter 1.030 Kinder) mit geringem Einkommen nutzen das Angebot inzwischen rege. In der KulturLoge, die ihren Sitz seit Juni 2020 in der Schützengasse 18 (Anbau Musikhochschule) hat, sind 25 ehrenamtliche Vermittler tätig.

Seit Bestehen des Projekts konnte der Verein fast 75.000 nicht verkaufte Eintrittskarten in 8.569 Veranstaltungen weitergeben. Träger der KulturLoge ist seit Sommer 2020 der Förderverein der KulturLoge Dresden.