"Kulti" ist ein klingendes Haus

Eislaufkurse buchen

Attractive prices you can visit here cheap if you order from us. The price depends on the size of the work and the deadline. The earlier you make your order the lower the price you will get. Besides, regular discounts wait for loyal clients, and the special "welcome" discount is for new clients. Dresden. Pünktlich zum Start der Eislauf-Vorsaison stehen in der EnergieVerbund Arena die gefragten Eislaufkurse für Erwachsene auf dem Programm. Erfahrene Übungsleiter/innen vermitteln sonntags in Einheiten zu je 45 Minuten in der Trainingseishalle Grundlagen, Tricks und Kniffe zum Eislaufen. Das Programm beinhaltet Grund-, Aufbau- und Profikurse. Während im Grundkurs die Basics zum Eislaufen vermittelt werden, stehen bei den Fortgeschrittenen bereits Schrittelemente im Kursplan. Der Profikurs richtet sich an bereits erfahrene Eisläuferinnen und Eisläufer, die leichte Sprünge und Pirouetten erlernen möchten. Die Kursgebühr für fünf Einheiten beträgt jeweils 55 Euro für Grund- und Aufbaukurs sowie 65 Euro für den Profikurs. Schlittschuhe, Helm und Schutzausrüstung sind bei allen Kursen erforderlich. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi – eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Informationen zu Kursinhalten und verfügbaren Kursplätzen sowie die Anmeldeunterlagen können am Servicepunkt der EnergieVerbund Arena unter Telefon 0351/4885252 oder per E-Mail an servicepunkt@dresden.de erfragt werden. Kurstermine im Überblick: Kurs I: 3. bis 31. Okotober, Grundkurs 18.30 bis 19.15 Uhr, Aufbaukurs 19.30 bis 20.15 Uhr Kurs II: 7. November bis 5. Dezember, Grundkurs 18.30 bis 19.15 Uhr, Aufbaukurs 19.30 bis 20.15 Uhr, Profikurs 20.15 bis 21 Uhr Kurs III: 12. Dezember bis 16. Januar 2022 (nicht am 26.12.), Grundkurs 18.30 bis 19.15 Uhr, Aufbaukurs 19.30 bis 20.15 Uhr Kurs IV: 23. Januar bis 20. Februar 2022, Grundkurs 18.30 bis 19.15 Uhr, Aufbaukurs 19.30 bis 20.15 Uhr, Profikurs 20.15 bis 21 Uhr Kurs V: 27. Februar bis 27. März 2022, Grundkurs 18.30 bis 19.15 Uhr, Aufbaukurs 19.30 bis 20.15 Uhr, Profikurs 20.15 bis 21 Uhr Öffnungszeiten: In der Vorsaison, bis Freitag, 15. Oktober, öffnet die Trainingseishalle der EnergieVerbund Arena jeweils mittwochs von 10 bis 12 Uhr, freitags von 20 bis 22 Uhr, sonnabends von 19.30 bis 22.30 Uhr und sonntags von 16 bis 18 Uhr. Die Hauptsaison lädt ab Samstag, 16. Oktober, mit Öffnung der Eisschnelllaufbahn im Freien zum täglichen Eislaufspaß bis März 2022. Hinweis zu COVID-19-Schutzmaßnahmen: Bei allen öffentlichen Eissport-Angeboten gilt: 3G-Regel (Teilnahme für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete), Betreten der EnergieVerbund Arena nur mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz und Kontakterfassung. Die Teilnehmerzahl ist bei allen Angeboten begrenzt, die Online-Reservierung und Registrierung zum Eislaufen unter www.dresden.de/eislaufen wird empfohlen. Pünktlich zum Start der Eislauf-Vorsaison stehen in der EnergieVerbund Arena die…