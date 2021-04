Klaviertaste und Maske in der Zeitkapsel

Wünsche wurden erfüllt

Riesa. Auch zum Ende des Jahres 2020 konnte die Wunschliste des Kinderhospiz »Bärenherz« wieder erfüllt werden. In gewohnt zuverlässiger Weise hat Spendensammlerin Christine Jentzsch keine Mühe ausgelassen, um die Wünsche des Vereins in die Tat umzusetzen. Gemeinsam mit vielen Firmen, Institutionen und Privatpersonen konnten so Sportgeräte, Pflegeprodukte, Musikinstrumente, Spielzeug, und viele Gutscheine zusammen getragen werden. Initiatorin Christine Jentzsch freut sich über das treue Engagement. »Wer einmal dabei war, hilft auch gern das nächste Mal wieder mit«, fügt sie an. Dieses Mal konnte sie sich auf die Unterstützung vieler Nünchritzer Bürger, Intersport Hanel Oschatz, Musikhaus Korn, Steinmetz Haase, die Drogerien DM und Rossmann, ASS, Domos-Apotheke, Friseur Perski, Katarella und dem Vitanas Seniorenzentrum verlassen. Das mache Hoffnung für weitere Projekte, erklärt sie. Danke auch an alle Ungenannten.