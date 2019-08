Kastenmeier macht die Leiche

Dresden. Was haben Roland Kaiser, Helene Fischer und Gerd Kastenmeier gemeinsam? Sie alle haben schon einmal eine Leiche in der Fernsehreihe „Tatort" verkörpert. Die Folge, in welcher Gerd Kastenmeier den Toten spielt, wird am 18. August ausgestrahlt. Der Dresdner Gastronom ist selbst ganz gespannt auf seinen Mörder, denn trotz vieler Stunden in der Maske, auf dem Tisch in der Pathologie und am „Tatort Schreibtisch" wurde ihm das Ende nicht verraten. Ursprünglich wollte sich das Fernsehteam nur für drei Tage zum Dreh im Restaurant „Kastenmeiers" einmieten, das sich im November letzten Jahres noch im Kurländer Palais befand. Allerdings stand der Darsteller des Mordopfers – laut Drehbuch ein bekannter Dresdner Gastwirt namens Joachim Benda - noch nicht fest. Eine ausschließlich stumme Rolle, für die Gerd Kastenmeier (50) nach Ansicht der Regisseurin ausgezeichnet passen würde. So hing der Koch für drei Tage die Kochjacke an den Nagel und lernte eine ihm bislang unbekannte Film-Welt kennen – inklusive jeder Menge Kunstblut. Der Dresden-Tatort "Nemesis" wird am 18. August um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

