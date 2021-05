Jussi Petersen erhält Fördervertrag

Die Dresdner Eislöwen haben We are always ready to help you with all the Carters Ink Typewriter Ribbon And Carbon Papers you have. Just contact us now and get professional assistance. Critical Thinking Science Questions Order Process . We have a user-friendly ordering procedure that completes within a few minutes. 1. Place Your Order. Log in or Sign up(if you dont have an account). Complete our simple order form, and let the writers know what kind of paper you are looking for. 2. A Writer is Assigned . The Best suited writer is assigned based on their educational background Jussi Petersen verpflichtet. Der 18-Jährige kommt von den Kölner „Junghaien“ und hat für zwei Jahre unterschrieben. Petersen erhält bei den Blau-Weißen einen U21-Fördervertrag.

Geboren in Hannover ging es für Petersen 2016 in den Kölner Nachwuchs. Dort entwickelte er sich zum Nationalspieler und absolvierte Länderspiele für die deutsche U16, U17 und U18. In den letzten drei Jahren hat der Rechtsschütze für die Junghaie insgesamt 52 Spiele in der DNL bestritten. Dabei konnte er 23 Tore erzielen und 21 Vorlagen beisteuern. Außerdem absolvierte er in der vergangenen Saison acht Spiele für den Kölner Förderlizenzpartner Bad Nauheim in der DEL2.

Jussi Petersen, Angreifer: „Ich freue mich über das Vertrauen der Eislöwen. Ich will mich in den nächsten beiden Spielzeiten voll reinhängen, mich weiterentwickeln und natürlich mit dem Team erfolgreiches Eishockey spielen. Dass wir jetzt schon die Möglichkeit haben, mit Petteri Kilpivaara zu trainieren ist großartig. Ich freue mich auf den Trainingsauftakt, wenn ich dann alle im Team kennenlernen kann."

Matthias Roos, Sportdirektor: „Jussi ist ein talentierter junger Spieler, der nicht umsonst von der U16 bis zur U18 bereits in der Nationalmannschaft gespielt hat. Wir freuen uns, dass er sich für einen Wechsel nach Dresden entschieden hat und wir ihn von unserem Konzept überzeugen konnten. Jussi kann als Mittel- und als Außenstürmer eingesetzt werden und gibt unseren Trainern damit mehr Flexibilität. Bei der Kaderzusammenstellung ist dies ein Schwerpunkt gewesen. Mit Jordan Knackstedt, Vladislav Filin, Tom Knobloch, Tomáš Andres, Yannick Drews und Arturs Kruminsch haben wir bereits sechs Stürmer unter Vertrag genommen, die ebenfalls über diese Qualität verfügen. Zudem werden wir eine Importstelle mit einem Mittelstürmer besetzen. Das sollte sich positiv auf unsere Bullyquote auswirken und insbesondere in Unterzahlsituationen ein Faktor sein."

Aktueller Kader 2021/2022

Tor:

Nick Jordan Vieregge #29

Kristian Hufsky #38

Janick Schwendener #62

Verteidigung:

Nicklas Mannes #72

Bruno Riedl #75

Lucas Flade #58

Arne Uplegger #77

Mike Schmitz #95

Maximilian Kolb #28

Angriff:

Jordan Knackstedt #9

Timo Walther #18

Vladislav Filin #47

Tomáš Andres #92

Tom Knobloch #67

Matej Mrazek #21

Arturs Kruminsch #90

Yannick Drews #53

Jussi Petersen #14

(pm/Dresdner Eislöwen)