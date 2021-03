Infoportal zur SuizidprÃ¤vention

http://keresztirany.ro/?solo-law-firm-business-plan Online is rated 4.9 /5 based on 137 customer reviews. Want your voice to count in? Send us your review with all the details. Meyoung035 (7 orders) This was my first experience with Paperell.com. The managers are very cooperative and regularly update upon work progress. My essay was well researched, structured and acceptable. Thank You team Paperell and best of luck! May 13 In Deutschland sterben jährlich etwa 10.000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr als durch Verkehrsunfälle, Mord, AIDS/HIV und illegale Drogen zusammen. Zugleich herrscht jedoch in der Öffentlichkeit noch viel Schweigen zu diesem Thema.

Das 2017 gegründete Netzwerk für Suizidprävention in Dresden (NeSuD) hat gemeinsam mit der AG Suizidforschung der Klinik und Poliklinik des Universitätsklinikums Dresden ein web-basiertes Informationsportal zum Thema Suizid aufgebaut. Es soll zur Entstigmatisierung des Themas beitragen, Betroffene ermutigen, Suizidalität anzusprechen und ihnen zeigen, wo sie Hilfe bekommen.

Online-Portal: www.suizidpraevention-dresden.de