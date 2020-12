HÃ¼blerstraÃŸe: Bald nur noch Tempo 20?

Professional http://www.maps.upc.edu/do-my-boyfriends-homework/ services. Academic editors with 10+ years experience. We edit all types of theses. Get a quote and a FREE sample today! 100% Der Radfahrer-Verein ADFC kritisiert, dass die Hüblerstraße in Richtung Schillerpaltz trotz seiner Bemühungen seit 2004 bis heute keinen durchgehenden Radweg hat.

»Die Hüblerstraße ist sehr stark befahren, schon deshalb ist es erforderlich, dass die Streckenführung übersichtlich, sicher und geradlinig verlaufen muss«, sagt Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden. Statt dessen sei hier eine gefährliche Slalomstrecke gebaut worden.

Die Begründungen der Stadtverwaltung für die halbherzige Lösung hält Seifert nicht für stichhaltig. »Es ist nicht richtig, dass ein durchgehender Radweg automatisch Tempo 50 zur Folge hat.« Die aktuelle Tempo-20-Zone für diesen Straßenabschnitt ließe sich problemlos auf der gesamten Strecke durchsetzen. »In der Wilsdruffer Straße sehen wir zum Beispiel, wie das aussehen könnte«, sagt Seifert.