Hochzeitsfeiern im Hygienemuseum

Eine Hochzeitsfeier in diesem riesigen Haus mit den unendlich hohen Räumen? Wer sich das nicht vorstellen kann, aber für das kommende Jahr unbedingt eine passende Location sucht, sollte sich vielleicht von Weddingplanerin Aniko Arzner beraten lassen. Denn sie hatte die Idee, das weltberühmte Museum parziell in eine Hochzteitslocation umzuwandeln. Wobei hier kaum klassisch gefeiert werden dürfte, sondern entsprechend Arzners Konzept eher sehr ausgefallen und mit bis zu 300 Personen - zum Beispiel im Stile einer Streetart-Hochzeit, eine Hybridhochzeit mit Livestream zu Freunden und Verwandten in die ganze Welt, oder als thematische Avantgarde-Hochzeit zum Beispiel im mexikanischen oder afrikanischen Stil. Es ist alles eine Frage des Gelde: Ab 20.000 Euro aufwärts sollten eingeplant werden.

Dafür gibt es dann allerdings auch die Komplettausstattung: Von Möblierung über aufwändigste Deko je nach Thema bis hin zu passendem Meissener Service, von dem getafelt werden kann. Wer sich an einem Montag das Ja-Wort geben will, hat sogar das gesamte Haus für sich allein - auf Wunsch sogar inklusive Blick in die Ausstellungen. Das komplette Catering kann von der "Museumsküche" geleistet werden, die qualitativ hohes Niveau verspricht.

Möglich macht das ganze eine Kooperation, die Aniko Arzner und das Hygiene Museum eingegangen sind. "Vorerst werden hier nur freie Hochzeiten stattfinden, bei der also ein Festredner die Trauzeremonie vollführt. Der standesamtliche Akt muss davor oder danach von den Brautpaaren vollzogen werden", sagt Aniko Arzner. "Wir hoffen natürlich, dass die Stadt das Haus hier vielleicht auch zum offiziellen Trauort macht."