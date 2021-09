Hier wÃ¤chst die Verfassungslinde

Thesis 2 Custom Functions may seem like the hardest part of your semester, but were here to turn that mountain into a molehill. Here are a few important things to remember before we dive in. Were assuming nothing. You may already know quite a bit about writing papers, but were going to start from square one so you dont miss anything. Everyone has their own process. Well cover some of the An der Elbpromenade am Sächsischen Landtag erinnert seit kurzem eine etwa fünf Meter hohe »Verfassungslinde« an die erste sächsische Verfassung. Die wurde am 4. September 1831 durch den sächsischen König Anton und seinen Mitregenten Friedrich August II. unterzeichnet und an Vertreter der Ständeversammlung übergeben. Die Ständeversammlung wurde auch als Landtag bezeichnet.

»Die Verfassung von 1831 garantierte Rechte, auf die sich jedermann berufen konnte: Sie legte etwa die Gleichheit vor dem Gesetz fest, sicherte die Freiheit der Person und des Eigentums zu und berechtigte jeden Sachsen, Beruf und Aufenthaltsort nach eigener Neigung zu wählen", erklärte Landtagspräsident Matthias Rößler, der den Baum gemeinsam mit OB Dirk Hilbert, Matthias Grünberg (Präsident Verfassungsgerichtshof Sachsen) und Holger Hase (Denk Mal Fort! e.V.) pflanzte.

Die Verfassungslinde stammt aus einer Baumschule bei Geithain und kann bis 18 Meter hoch werden.