Heyden und Luckow holen bei Tanz-WM Bronze

Dresden. Leider hat es nicht ganz geklappt mit dem Sprung aufs oberste Treppchen des Siegerpodestes:. Die Dresdner Erik Heyden (35) und Julia Luckow (35) vom TSC Excelsior Dresden e.V. haben am Samsatabende (15. Februar) ihren Weltmeistertitel in der Kombination "10 Tänze" im französischen Lyon um Haaresbreite nicht verteidigen können und belegen stattdessen einen hervorragenden 3. Platz bei der Weltmeisterschaft. In einem furiosen Finale setzten sich nach dem Erfolg im Vorjahr dieses Mal das Paar aus Spanien gegen die internationale Konkurrenz durch.Leider hat es nicht ganz geklappt mit dem Sprung aufs oberste Treppchen des Siegerpodestes:. Die Dresdner Erik Heyden (35) und Julia Luckow (35) vom TSC Excelsior Dresden e.V. haben am Samsatabende (15. Februar) ihren Weltmeistertitel in der…

weiterlesen