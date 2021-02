Herbert KÃ¶fer: Zum 100sten eine Sondermarke

Best-UK-Dissertation.com is Writing The Argumentative Essay Writing Services. We offers custom Dissertation On Domestic Violence for the students Die Rede ist von Herbert Köfer, der am 17. Februar 100 Jahre alt wird und noch immer als Schauspieler auf der Bühne steht, unter anderem auch in der Comödie Dresden.

Der in Berlin geborene Schauspieler ist ein Multitalent, galt schon in der DDR als Schauspiellegende. Köfer spielte in über 300 Film- und Fernsehproduktionen sowie unzähligen Theaterprojekten mit. Außerdem war er mit seiner Moderation der Erstausgabe der Aktuellen Kamera vom 21. Dezember 1952 der erste Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen.

Nun wird der älteste noch aktive Schauspieler der Welt anlässlich seines Geburtstages mit einer Sonderbriefmarke von PostModern geehrt. „Im ersten Moment war ich aufgeregter als bei jeder anderen Briefmarke zuvor, die PostModern bisher veröffentlicht hat. Allein der Gedanke, Herbert Köfer zu fragen, ob wir zu seinem Geburtstag eine Sondermarke verausgaben dürfen, sorgte für Nervosität. Ein Motiv, das sowohl den Menschen Herbert Köfer, als auch seine Bühnen- und Fernsehpräsenz einfängt, war schnell gefunden. Letztendlich war auch die Aufregung ganz unbegründet und ich bin sehr gespannt, wie diese Marke bei unseren Kunden ankommen und wirken wird.“, sagt Alexander Hesse, Marketingleiter bei PostModern.

Die Sondermarke erscheint am 17. Februar in einer Erstauflage von 300.000 Stück in allen teilnehmenden Servicepunkten und im Onlineshop.