HebammenfÃ¶rderung fÃ¼r 2020 beantragen

Das Gesundheitsamt der Stadt fordert Hebammen und Entbindungspfleger auf, Anträge auf Geburtshilfeförderung für das Jahr 2020 unbedingt bis einschließlich Freitag, 15. Januar 2021, einzureichen.

Anträge, die nach diesem Stichtag beim Gesundheitsamt gestellt werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, auch wenn die Kinder erst im Dezember geboren wurden.

Antragsberechtigt sind Hebammen und Entbindungspfleger, die ihre selbstständige Tätigkeit beim Gesundheitsamt der Stadt Dresden angezeigt haben und eine Wöchnerin oder ein Neugeborenes mit Hauptwohnsitz in Dresden betreuen.

Es ist folgende Förderung je betreutem Fall möglich:

Betreuung einer Wöchnerin im Wochenbett: 30 Euro

Geburtshilfe in einem Geburtshaus oder in einer Praxis: 100 Euro

Geburtshilfe während einer Hausgeburt oder als Beleggeburt: 200 Euro

Das Formular sowie erklärende Hinweise (Menü Förderung für Hebammen und Entbindungspfleger“) gibts hier