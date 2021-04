HC Elbflorenz in QuarantÃ¤ne

We offer affordable custom essay writing services for UK students. Our Financial Research Paper are original and written according to your specific requirements. Am Mittwoch, 21. April, bekam der HC Elbflorenz den Bescheid vom Labor des Krankenhaus Dresden Friedrichstadt, dass bei der regelmäßigen PCR-Testung im Rahmen der Hygienerichtlinien der HBL mehrere positive Testergebnisse aufgetreten sind. Dementsprechend wird sich die gesamte Mannschaft ab sofort in Quarantäne begeben. Somit wird das nächste Spiel am Samstag, 24. April, gegen den TV Emsdetten verschoben. Alle weiteren Schritte werden vom Gesundheitsamt Dresden festgelegt, mit dem sich der Verein in stetigem und engem Austausch befindet. Academized are proud to present the best How To Write An Evaluation Essay On A Movie. We write papers at any level: high school, college and university all the way up

Karsten Wöhler, sportlicher Leiter: „Wir hoffen natürlich, dass wir nach der Quarantäne schnellstmöglich wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen können. Aktuell gehen wir davon aus, dass nur unser Auswärtsspiel beim TV Emsdetten betroffen ist, welches nachgeholt werden muss. Am allerwichtigsten ist aber, dass alle betroffenen Spieler die Krankheit gut überstehen und gesund zurückkehren."

(pm/HC Elbflorenz Dresden)