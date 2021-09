Hauptbahnhof strahlt effektvoll

When you are overwhelmed with all you have to do for your upcoming classes, ask yourself, "Ghostwriter Television Series?" Our experts are standing by ready to In den vergangenen Monaten wurde an der Fassade des Dresdner Hauptbahnhof eine effektvolle LED-Beleuchtung installiert, die dafür sorgt, dass die Kuppelhalle, die Front zum Wiener Platz sowie der Königspavillon jetzt stimmungsvoll inszeniert werden können.

Die Montage der Lichttechnik und -installation erfolgte behutsam, wobei denkmalpflegerische Aspekte berücksichtigt worden sind. So fügt sich die Beleuchtung unauffällig in die Bausubstanz ein. Insgesamt wurden 10.000 Meter Anschluss- und Datenkabel verlegt, 70 einzeln ansteuerbare LED-Leuchten eingebaut, die Rechentechnik installiert sowie programmiert und umfangreiche Verlegearbeiten für die Kabelführung ausgeführt.