Haselnüsse für Bratwurst

Auf die Idee der Nougat-Bratwurst kam das Team des Restaurants der Viba Erlebnis-Confiserie in der Dresdner Altmarkt-Galerie. Doch wie bekommt man die süße Creme in die Würste? Ein schwieriges Unterfangen, wie sich herausstellte.

Doch es sollte eine Lösung geben: Ein Viba-Mitarbeiter war in der Dresdner Neustadt unterwegs und fand an einer Fleischerei den Spruch „Was der Kaiser unter den Fürsten, ist der During unter den Würsten!“. Einladung und Grund genug, Fleischermeister Martin During persönlich aufzusuchen. „Nougat selbst passt aus mehreren Gründen nicht in die rohe Bratwurst, aber einer der wichtigsten Grundstoffe, die Haselnüsse, passen da schon rein", sagte During. Und nach mehreren Anpassungen stellte er fest, dass geschmacklich genau zehn Haselnüsse in eine Viba-Bratwurst passen. „Das Verhältnis zum Fleischanteil muss schon einigermaßen ausgewogen sein. Aber der Geschmack hat mich überzeugt und daher wird es die Würste auch bei uns im Laden geben“, so During weiter.



Viba röstet nun die Haselnüsse im eigenen Betrieb im thüringischen Schmalkalden und übergibt diese der Dresdner Fachfleischerei During, die dann die Nüsse entsprechend zerkleinert. „Im Küchen-Team hat man sich überlegt, mit welchen Beilagen die Würste serviert werden sollen. Geeinigt wurde sich dann auf hausgemachte Rösti und einen bunten Salat an einer mit Nougat abgeschmeckten Bratensoße“, sagt Viba-Dresden-Betriebsleiterin Eleonore Prenzel. „Höhepunkt der Beilagen ist aber der bei uns in Dresden kreierte Nougat-Senf, der auch schon zu ersten Nachschlagswünschen der Gäste im Testmonat führte.“