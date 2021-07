Greifen und Lyren schweben vom Dach

Expert College Papers - Advantages are Evident. In this modern day, the Internet has actually made students' life way more manageable, allowing them to pay for essays. Here, at BestCustomWriting.com, our experts will write your paper(s) from scratch. Our team understands how it is to be a student because they too have walked that path. If you pay for Weil sie sich einer Frischekur unterziehen müssen, so die verkürzte Antwort. Alle Objekte sind aus Gusseisen gefertigt und wurden zuletzt in den 1990er Jahren saniert. In den nächsten Monaten is tdehalb wieder eine Komplettsanierung der Gussplastiken notwendig. Dafür wurden heute (15. Juli) die vier Greifen und zwei Lyren vom Bühnenhaus der Semperoper heruntergenommen.

Nach der umfassenden Untersuchung und Reinigung der Plastiken erfolgt die fachgerechte Instandsetzung. Diese umfasst die Ausbesserung und Reparatur von Schadstellen und die nachhaltige Konservierung der eindrucksvollen Greifen und Lyren. Die Arbeiten im Rahmen der Sanierung werden wahrscheinlich bis Ende 2021 andauern. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 75.000 Euro. Die Maßnahme wird finanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

Die Greifen thronen an den vier Ecken des Bühnenhauses, die Lyren zieren den Dachfirst an der Nordwest- und der Südostseite der Semperoper.