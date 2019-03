Gehört euch jede Mauer?

Eggerts Ostwind – Berlin – gerüchteweise

Sachsen. Der erste Spatenstich am neuen Berliner Flughafen ging vor reichlich 12 Jahren in Szene. Eröffnet wurde er aber nicht schon (wie gerüchteweise geplant) im November 2011 oder im Juni 2012. Seit November 2017 geht immerhin das Gerücht um, die für Juni 2020 angekündigte ultimative »Inbetriebnahme« werde erst im Jahre 2021 gefeiert. Kein Gerücht ist es, dass seit Jahren eine Spreebrücke in Berlin-Köpenick saniert wird. Ohne Endtermin-Versprechen. Neulich bohrte dort ein Sanierer das Stromhauptkabel an und anschließend, um volle Wirkung zu erzielen, auch das Ersatzkabel. Zehntausende Wohnungen, eine Klinik, Alten- und Pflegeheime, Schulen, Kitas, ungezählte Kühltruhen blieben anderthalb Tage ohne Stromzufuhr. Jetzt wird anhaltend diskutiert, bei wem die Verantwortung dafür abgeladen werden kann. Und ja, auch kein Gerücht verbreitet der gelegentliche Berlinbesucher, wenn er zu Hause von zahllosen denkmalgeschützten Bauzäunen und Restlöchern in der Vorzeigestraße »Unter den Linden« berichtet. Nur dass ihn, aus Richtung Sachsen oder Brandenburg kommend, an der Stadtgrenze Schilder mit der Aufschrift »Achtung, Sie verlassen die funktionierende Zone Deutschlands« empfangen hätten – das ist dann doch ein Gerücht. Ihr Hans Eggert