FÃ¼hrerscheinkurs zu gewinnen

So wird u.a. mithilfe von computergestützten Fahrsimulatoren, verdeutlicht, wie gefährlich Ablenkung hinterm Steuer durch Smartphones ist und welche Gefahr Alkohol am Steuer birgt.

»Wir als Johanniter-Unfall-Hilfe und UPS bündeln unsere Erfahrungen im Rettungsdienst und als Fahrprofis für die Sicherheit der Hochrisikogruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In den Workshops lernen die Teilnehmer, defensiv und sicher zu fahren«, sagt Roy-Udo Heim, Leiter des Bildungszentrums der Johanniter Dresden. Neben den Präsenz-Workshops gibt es einen Online-Kurs.

Der Onlinekurs läuft bis 14. November. Unter allen Teilnehmern wird ein Führerscheinkurs (Wert: 2.200 Euro) der Klasse B bei Uwe‘s Fahrschule in Dresden, 13 Dekra-Fahrsicherheitstrainings auf dem Lausitzring sowie 20 Erste Hilfe Kurse bei den Johannitern in Dresden verlost.

Alle Infos zu den Kursen und dem Gewinnspielgibt's hier