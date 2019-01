Freies Netz in Sicht

In der Innenstadt überall und kostenfrei im Internet surfen – der Traum aller Nutzer mobiler Endgeräte könnte bald wahr werden. Denn unter Beteiligung der kommunalen Unternehmen, federführend sind hier die Stadtwerke, soll ein stabile WLAN-Netz aufgebaut werden.

Dass es funktioniert und vor allem dankbar angenommen wird, können die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bestätigen. Schon seit einem Jahr bieten sie an den Kundencentern Pirnaischen Platz, Albertplatz, Hauptbahnhof und Prager Straße sowie am Bahnhof Mitte freies Netz für alle an. Rund 20 Nutzer je Hotspot, so ergab die Auswertung der Testphase, sind ständig über das DVB-WLAN online unterwegs.

In diesem Jahr wird das gratis Surfen im Netz an weiteren 13 neuen Mobilitätspunkten (Treffpunkt von Bahn, Bus, Taxi, Carsharing, Leihrädern, Radabstellflächen) möglich sein. Außerdem soll das Netz so ausgebaut werden, dass sich die Nutzer nicht an jedem Hotspot neu einwählen müssen.

Auch in den Straßenbahnen soll es in freies WLAN geben. Zumindest in den neuen Bahnen, für die jetzt die Ausschreibung läuft, sind die technischen Voraussetzungen laut DVB-Sprecher Falk Lösch Bedingung. Ob auch alle vorhandenen Bahnen entsprechend umgerüstet werden, ist noch offen.