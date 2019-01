Foodraising- Party bringt 50.000 Euro für Sonnenstrahl e.V.

Das Geld wurde zugunsten der Erforschung von Krebs im Kindesalter gesammelt und fließt in ein Projekt am Universitätsklinikum, das von Prof. Julia Hauer betreut wird. Sie leitet seit Jahresbeginn die Kinderonkologie am Universitätsklinikum. Das Projekt untersucht die Ursachen von Krebs im Kindesalter und inwieweit sie auf genetischen Veränderungen beruhen können. Dabei wird die ganze Familie auf genetische Faktoren untersucht mit dem Ziel, vorbeugende Maßnahmen zum Beispiel gegen eine mögliche Erkrankung von Geschwistern zu entwickeln. Pro Familie werden 1.000 Euro für die Untersuchung benötigt.

Zahlreiche Partner unterstützten die Foodraising Party und sorgten für kulinarische Vielfalt, darunter das Restaurant Bülow Palais, Restaurant Daniel, Bellan Catering, Schmidt's Restaurant, Restaurant Moritz, das Gasthaus Oberschänke, Richter Fleischwaren, Backhaus Dresden, die Weinzentrale, die Barakademie "sweet & sour", die Meißner Schwerter Privatbrauerei, "Transgourmet", Vapiano, die Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei und Adoratio Schokoladenkunst. Musikalisch wurde der Abend durch die vielseitige Künstlerin Marie Joana begleitet. Die Moderation übernahm René Kindermann, der auch im Kuratorium des Sonnenstrahl e.V. mitarbeitet.

"Wir sind überwältigt vom Zuspruch der Gäste und dieser herausragenden Spendensumme", freut sich der Vorstandsvorsitzende des Sonnenstrahl e.V. Andreas Führlich über den gelungenen Abend. "Ein riesiges Dankeschön an das Restaurant e-VITRUM und die Gläserne Manufaktur als unsere Gastgeber für die umsichtige Organisation des Abends und an alle Partner, die die Gäste mit so viel Herzblut kulinarisch betreut haben."

Ein Teil der Spendensumme in Höhe von 6.313 Euro resultiert aus einer Aktion von Ursula Herrmann, die vor Weihnachten zusammen mit vielen Unterstützern Weihnachtsbaumkugeln bemalt und verkauft hatte. Außerdem steuerte Wolfgang Stumph eine Spende von 10.000 Euro bei. Prominente wie Torwart Benny Kirsten, seit Jahren Botschafter des Sonnenstrahl e.V., und sein Vater Ulf Kirsten engagierten sich als Losverkäufer für eine Tombola, deren Einnahmen das Spendenergebnis ebenfalls aufstockte.

Eine besondere Idee hatten die beiden Künstler DeKern (Thomas Kern) und Ann Gol`dor. Sie gestalteten zehn ungewöhnliche Kunstwerke, indem sie Motive aus je zwei Bilder an Krebs erkrankter Kindern und ihrer Geschwister zusammenfügten und mit ihrer Handschrift in ein gemeinsames Kunstwerk verwandelten. Vier Bilder wurden sofort verkauft. Zwanzig Prozent - 520 Euro - flossen in die Spendensumme der Foodraising Party.