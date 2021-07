Falsche Polizisten erbeuten 60.000 Euro

Enjoy professional writing options offered at our like it 24/7. Order your paper now or use one of the samples offered for free. Die unbekannten Männer begegneten der Frau im Treppenhaus, als diese gerade vom Einkaufen nach Hause kam. Sie gaben sich als Kriminalbeamte aus und berichteten von einem angeblichen Einbruch in die Wohnung der Frau.

http://d13.documenta.de/uploads/tf/?research-paper-on-internet-copyrightss from just .50 per page. 24/7 online proofreaders and native English editors with full money-back guarantee. Sie forderten die 86-Jährige zu einer Kontrolle auf, ob ihre Wertsachen noch in den Räumen seien. Daraufhin übergab die Seniorin den Betrügern mehrere Umschläge mit rund 60.000 Euro Bargeld. Als die Männer daraufhin die Wohnung fluchtartig verließen, wurde sie misstrauisch und verständigte die Polizei.